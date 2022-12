Gemeinsame Kirchenaktion : 900 Hilfsbedürftige feiern Heiligabend im Saarbrücker E-Werk

Foto: Heiko Lehmann 25 Bilder Weihnachtsfeier für Hilfsbedürftige im Saarbrücker E-Werk

Saarbrücken Gut 900 obdachlose, arme, einsame und andere hilfsbedürftige Menschen feierten Heiligabend gemeinsam im Saarbrücker E-Werk – eine gemeinsame Aktion der evangelischen und katholischen Kirche.

Mucksmäuschenstill war es an Heiligabend gegen 16.30 Uhr im E-Werk in Saarbrücken. Aus der Ferne hörte man nur leise Kinderstimmen aus dem Betreuungsraum; ansonsten war die Stimmung andächtig, als der katholische Diakon Horst-Peter Rauguth und der ehemalige katholische Pastoralreferent Heiner Buchen auf der Bühne vor das Mikrofon traten. „Wir freuen uns sehr, dass heute Muslime, Juden, Aleviten, Christen und bestimmt auch Menschen aus anderen Religion hier zusammen gekommen sind. Es geht heute um gemeinsame Stunden, egal wer wie glaubt, oder ob jemand überhaupt glaubt“, sagte Heiner Buchen. Horst-Peter Rauguth las anschließend das Weihnachtsevangelium mit der Geburt von Jesus Christus vor. Anschließend gab es großen Applaus von 900 Menschen im E-Werk. Zum 53. Mal richteten die evangelische und die katholische Kirche die Heiligabend-Aktion aus: ein besonderes Fest für obdachlose, arme und einsame Menschen.

„Ich habe selten so eine besondere Stimmung bei unserer Aktion erlebt. Man spürt richtig, wie die Menschen nach zwei Jahren Corona-Pause an Heiligabend wieder zusammen sein wollen“, so Horst-Peter Rauguth.

Monika Hirsch aus Wadgassen bekam von der besinnlichen Stimmung nicht alles mit. Sie meldete sich in diesem Jahr zum ersten Mal als Helferin für die Aktion. „Ich hätte gern schon früher mal hier mitgemacht, doch es hat nie geklappt. Als ich in diesem Jahr hörte, dass Helfer gesucht werden, habe ich mich sofort gemeldet. Wir haben die Tische aufgestellt, die Geschenktüten gepackt und das Essen ausgegeben. Es hat viel Spaß gemacht und irgendwie waren wir alle eine große Gemeinschaft“, so Monika Hirsch.

Der Bundestagsabgeordnete Thomas Lutze (Die Linke) war zum 15. Mal als Helfer dabei. „Das ist schon ein Ritual geworden. Ich finde das sinnvoller, als den ganzen Tag nur auf der Couch zu sitzen“, so der Politiker.

Das Helferinnen-Urgestein ist mit großem Abstand Christel Persch aus Fischbach. Sie ist 86 Jahre alt, hilft seit 30 Jahren mit und ist damals wie heute das Mädchen für alles in der Küche. „Vor 30 Jahren war die Aktion noch in der alten Kirche gegenüber vom Staatstheater. 100 Leute kamen damals. Es wurden in den Jahren immer mehr arme Menschen, die kamen“, so Christel Persch.

100 Helfer kümmerten sich an Heiligabend um etwa 900 Menschen. „Ich finde es klasse, dass die Kirchen so etwas organisieren. Viele würden ansonsten allein zu Hause sitzen“, sagte Thorsten aus Vöklingen. Er war mit seinem Kumpel Mike bei der Aktion.

In den beiden vergangenen Jahren fand die Heiligabend-Aktion unter strengen Corona-Auflagen statt. In diesem Jahr war alles wieder wie früher, die Stimmung war so besinnlicher als vor Corona. Aber es gibt auch Schattenseiten. In den vergangenen Jahren reichten 30 000 Euro an Spenden, um die ganze Aktion zu finanzieren. „In diesem Jahr sind es 47 000 Euro. Es ist alles teurer geworden. Wir wollten aber an nichts sparen und den Menschen ein gewohntes Fest bieten. Wir haben etwa 1000 Geschenktüten, bei denen wir den Etat pro Tüte von 20 auf 25 Euro angehoben haben, damit in der Tüte auch etwas drin ist“, erklärt Horst-Peter Rauguth.