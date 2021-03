Fahrbahnerneuerung in St. Johann : Baustelle „Am Stadtgraben“ beginnt

Saarbrücken Auf einem wichtigen Straßenabschnitt in St. Johann beginnen am 2. März Fahrbahnarbeiten.

Die Saarbrücker Stadtverwaltung kündigt eine Fahrbahn-Erneuerung an. Sie betrifft die Straße „Am Stadtgraben‟ in St. Johann und beginnt am Dienstag, 2. März. Im Abschnitt zwischen der Theaterkasse, Schillerplatz 2, und der Einmündung zur Fürstengasse wird die Fahrbahn in Richtung Wilhelm-Heinrich-Brücke gefräst und asphaltiert.