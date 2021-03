So kann’s gehen : Ein ganz besonderer Ohrwurm

Das kennt wohl jeder: Da läuft ein Lied im Radio, das geht sofort ins Ohr, und man kann nicht genug davon bekommen. Denn es löst Glücksgefühle aus. Doch irgendwann lässt die Lust auf die Musik in Dauerschleife plötzlich nach.

Und es kann vorkommen, dass es uns ein bestimmtes Lied besonders angetan hat. So geht es mir seit ein paar Tagen. Dieser eine Song geht mir nicht mehr aus dem Kopf und läuft ständig hoch und runter. Zu Hause über einen Lautsprecher, der alle Räume beschallt. Unterwegs mit Kopfhörern, weil ich einfach nicht genug bekommen kann. Natürlich kann ich inzwischen jedes Wort mitsingen, treffe die Töne meiner Meinung nach in Perfektion. Die Küche wird regelmäßig zu meiner Bühne und das dreckige Geschirr gezwungenermaßen zu meinem Publikum. Höre ich die ersten Töne, spüre ich, wie ein bisschen extra Glück in Form von Serotonin ausgeschüttet wird. Trotzdem, das weiß wohl jeder, der diesen Zustand mit einem Lied bereits selbst durchlebt hat, wird der Tag kommen, da verabschiede ich mich von seiner ständigen Präsenz. Der Song reiht sich dann geduldig in eine stetig länger werdende Reihe an Lieblingsliedern ein und wird in den richtigen Momenten für neue Glücksgefühle sorgen. Nur eben nicht mehr in Dauerschleife.