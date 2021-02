Digitale Einweihung : SPD eröffnet Regionalbüro für Europa in Saarbrücken

Das Regional-Büro der Europa-SPD in der Saarbrücker Talstraße hat seine Arbeit offiziell aufgenommen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die SPD im Europäischen Parlament hat am Freitagmorgen in einer virtuellen Pressekonferenz ihr Regionalbüro in der Saarbrücker Talstraße offiziell eingeweiht.