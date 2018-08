Senioren fahren nach Trier

Die Fahrt gehört zur Seniorenarbeit vor Ort und ist fester Bestandteil des Programms für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, heißt es in der entsprechenden Vorlage. Die Teilnehmer kommen aus den Stadtbezirksteilen Dudweiler, Herrensohr, Jägersfreude und Scheidt. Die Kosten werden sowohl aus Mitteln der Regionalverbands-Umlage als auch aus dem Karten-Vorverkauf bestritten.

(red) Auch in diesem Jahr findet wieder der Jägersfreuder Bauernmarkt (veranstaltet vom Ortsinteressenverein Jägersfreude) statt; und zwar am Samstag, 22. September, ab 10 Uhr auf dem Festplatz in der St. Johanner Straße. Hierzu suchen die Veranstalter, wie in den vergangenen Jahr auch, Hobbykünstler, Hobbyaussteller oder Verkaufsstände mit selbst gemachten Produkten oder mit Gemüse- und Obstsorten, die zu dem Bauernmarkt passen. Gerne sind auch Tierausstellungen gesehen, eine Standgebühr wird nicht fällig, so die Angaben der Veranstalter weiter.

Bewerben oder Interesse zur Teilnahme anmelden kann man unter der E-Mail Adresse: vorstand.oiv@gmail.com oder unter Tel. 0178/3488980.

(bo)