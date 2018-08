später lesen Nika and the Karambolage im terminus Nika & Karambolage spielen im Terminus Teilen

(red) Ein musikalischer Ausflug, der sich lohnen könnte: Am Freitag, 17. August, 21 Uhr, spielen Nika & Karambolage in der Kultur-Brasserie Terminus in Saargemünd (Avenue de la Gare, unterhalb vom Bahnhof).