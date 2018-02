OIV sucht Mitstreiter im Jubiläumsjahr

Der Ortsinteressenverein (OIV) Jägersfreude lädt seine rund 160 Mitglieder zu einer vorgezogenen Mitgliederversammlung am Samstag, 3. März, um 16 Uhr ins Gasthaus „Zum Hubertus“ (Hauptstraße 94) in Jägersfreude ein. In der Einladung heißt es wörtlich „Leider haben wir in den vergangenen Jahren immer mehr personelle Verluste erlitten und können in der derzeitigen kleinen Besetzung nicht mehr unsere Arbeit zur vollsten Zufriedenheit fortführen.“ Auf Nachfrage erklärte der OIV-Vorsitzende Markus Schwarz „Wir müssen vor allem die Position eines Schriftführers oder einer Schriftführerin und bis zu acht Beisitzer neu besetzen. Ende Juli soll die 300-Jahr-Feier unseres Ortes mit einem Fest gefeiert werden. Geplant ist auch ein Gottesdienst, ein Festumzug und ein Festzelt an der Kirmes zum ,Tag des Bergmanns’, um unserer Tradition und Herkunft zu gedenken. Hierfür müssen wir personell gut aufgestellt sein und planen können. Und daher hoffe ich sehr, dass sich zahlreiche Mitglieder und interessierte Jägersfreuder einfinden, die den Ortsinteressenverein unterstützen und mitarbeiten möchten.“

(PP)