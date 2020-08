Wetter im Saarland : Schauer und Gewitter im Saarland - lokale Unwetter möglich

Saarbrücken/Offenbach Die Temperaturen werden im Vergleich zur Woche etwas sinken.

Schauer und Gewitter werden in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den nächsten Tagen erwartet. Lokale Unwetter sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nicht auszuschließen. Am Samstag wechseln sich laut DWD Wolken und Schauer ab, vereinzelt gewittert es. Die Temperaturen liegen bei 26 bis 30 Grad. Bereits am Freitag sollten teils heftige Gewitter, Hagel und Starkregen bei Temperaturen von maximal 29 Grad möglich sein. Am Sonntag werde es mit 30 bis 32 Grad wieder heißer, teilte eine Meteorologin des DWD mit. Dazu werde es insgesamt trockener, vereinzelte Schauer und Gewitter seien aber weiterhin möglich. Auch der Montag bringt laut DWD unbeständiges Wetter.