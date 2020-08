Saarland Open : Die deutsche Nummer eins spielt in Quierschied Beach-Tennis

So schön kann Beach-Tennis sein: Manuel Ringlstetter (rechts) ist Deutschlands Nummer 1 – und tritt bei den „Saarland Open“ in Quierschied an. Foto: Ruppenthal

Quierschied Beach-Tennis der Extra-Klasse in der Willi-Meiser-Arena in Quierschied: Bei den „Saarland Open“ an diesem Wochenende geht unter anderem Manuel Ringlstetter in den Sand. Er ist Deutschlands Nummer eins.

Der TC Quierschied richtet von diesem Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. August, in der Willi-Meiser-Arena in der Joseph-Haydn-Straße die „Saarland Open“ im Beach-Tennis aus. Gespielt wird im Herren- und Damen-Doppel sowie im Mixed. Gemeldet hat nach Angaben des TC die Nummer eins der deutschen Rangliste: Manuel Ringlstetter (TC Dachau). Der Weltrangliste-27. tritt mit der deutschen Nummer sechs Jann Lazdins (TC Ladenburg) an. Auch die Ranglisten-Fünfte Tobias Notter (TSV Betzingen) und Pit Grosse-Wilde (TC Ladenburg), der zusammen mit Lazdins Ranglistenplatz sechs belegt, sind am Start. Notter spielt im Mixed mit der deutschen Nummer zwei Sarah Bolsmann (TC Dortmund). Auch die Ranglisten-Fünfte Sophie Schmidt (TC Ladenburg) ist dabei. Die als 62. in der Weltrangliste am besten platzierte Teilnehmerin bei den „Saarland Open“ ist die Serbin Nina Djordjevic.