Wetter im Saarland : Hitzewelle könnte bis zum nächsten Wochenende anhalten

Saarbrücken Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Samstag Temperaturen von bis zu 37 Grad vorher. Und Abkühlung ist nicht in Sicht.

Ein Hochdruckgebiet sorgt im Saarland und in Rheinland-Pfalz für hochsommerliche Temperaturen. Bereits am Morgen gegen 9 Uhr kletterte das Thermometer in Saarbrücken auf 27 Grad. der DWD rechnet mit Höchstwerten von bis zu 37 Grad im Saarland. Auch in der Nacht soll es mit Tiefstwerten zwischen 21 und 17 Grad sommerlich warm bleiben.