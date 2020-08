Covid-19 im Regionalverband Saarbrücken : Corona: Eine Neuerkrankung, zwei Geheilte

Regionalverband Die Zahl der bestätigt am Coronavirus erkrankten Personen im Regionalverband Saarbrücken ist seit dem Vortag um eine Person auf 1250 gestiegen (Stand Donnerstag, 17 Uhr). Davon entfallen 712 auf die Landeshauptstadt und 538 auf die neun Städte und Gemeinden im Umland.

Zwei Menschen konnten die häusliche Quarantäne beenden, somit gelten nun 1121 Personen im Regionalverband als geheilt. Das bedeutet, dass derzeit 14 Personen in Saarbrücken und eine in Sulzbach an Covid-19 erkrankt sind. Am Donnerstag vor einer Woche galten noch 21 Menschen in Saarbrücken und vier in drei der Umland-Kommunen als erkrankt.