Rettungswege müssen auch bei Andrang frei bleiben : Schwarzenbergbad: Sperrung der Zufahrt möglich

Saarbrücken Die Bädergesellschaft der Stadtwerke Saarbrücken weist darauf hin, dass die Zufahrt zum Schwarzenbergbad von diesem Freitag bis zum Sonntag, 14. bis 16. August, jeweils von 12 bis 17 Uhr für den Fahrzeugverkehr möglicherweise gesperrt wird.

Der Hintergrund für diese vorsorgliche Information der Bädergesellschaft: „Um die Nutzung von Flucht- und Rettungswegen auch bei einem sehr großen Besucherandrang zu gewährleisten, wird die Zufahrtsstraße zum Schwarzenbergbad in den kommenden Tagen gegebenenfalls gesperrt.“ Die Zufahrtsstraßen würden aber erst dann gesperrt, wenn die Parkplätze belegt sind. Des Weiteren heißt es: „Menschen mit körperlichen Einschränkungen sowie Familien mit Kindern können in Absprache mit dem Sicherheitspersonal an den Absperrungen zum Be- und Entladen bis zu den Park­plätzen hochfahren.“