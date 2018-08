später lesen Wanderung Wanderung durch den Saarkohlenwald Teilen

Der Verein Geographie ohne Grenzen e.V. bietet am Feiertag Mariä Himmelfahrt, 15. August, in Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Saarbrücken eine Wanderung über den Frohn-Waldweg und zum Ziegenhof Nimmesgern an.