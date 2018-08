Gewicht und Stress sollen abgebaut, das Gedächtnis aufgefrischt werden. Der Freitagskurs beginnt am 18. August um 17 Uhr im Gymnasium am Rotenbühl, Neugrabenweg. Am Montag, 21. August, um 15 Uhr und Dienstag, 22. August, um 10.30 Uhr starten die Kurse in der Kleinen Gymnastikhalle des ATSV am Lulustein in Alt-Saarbrücken.

Info und Anmeldung bei Doris Schank (0681)3 56 37 oder (0170)8 14 15 16, www.atsv-saarbruecken.de