Bauarbeiten in den Ferien und darüber hinaus : Regionalverband saniert Schulen und investiert in Digitalisierung

Regionalverband Gemeinsam mit Handwerksbetrieben hat das Bauamt des Regionalverbandes die Herbstferien genutzt, um Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an 36 Schulgebäuden auszuführen. Sowohl an Gemeinschaftsschulen als auch an Gymnasien, Berufsbildungszentren und Förderschulen wurde und wird weiter gearbeitet.

Fast fertig ist der Neubau an der Gemeinschaftsschule Riegelsberg. Hier entsteht ein zweigeschossiger Erweiterungstrakt. Die größte Baumaßnahme ist der Neubau des Oberstufen- und Mensagebäudes in Völklingen. Allein in der Ferienzeit wurden dort rund 1,3 Millionen Euro verbaut. Den größten Anteil trägt mit einer Million Euro die Elektro- und Lüftungsinstallation. An der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Bellevue haben Handwerker den Sportboden der Turnhalle für 70 000 Euro erneuert. In den Ausbau der Digitalisierung fließen bis Ende des Jahres unter anderem weitere rund 85 000 Euro in die Gemeinschaftsschule Ludweiler, 375 000 Euro ins Sozialpflegerische Berufsbildungszentrum sowie jeweils rund 190 000 Euro ins Ludwigs- sowie das Otto-Hahn-Gymnasium. „Um interaktive Whiteboards, Laptops oder Tablets sinnvoll im Unterricht einsetzen zu können, bedarf es der passenden Infrastruktur. Deshalb investiert der Regionalverband in die Vorbereitungen für ein flächendeckendes Netz an digitalen Klassenzimmern“, sagt Regionalverbandsdirektor Peter Gillo. Neben der Digitalisierung war am Otto-Hahn-Gymnasium mit rund 45 000 Euro die neue Ausstattung der Chemieräume die größte Investition. Am Technisch-Gewerblichen Berufsbildungszentrum in Sulzbach-Neuweiler wurde unter anderem das Flachdach einer Werkhalle für über 90 000 Euro saniert. Auch in die Förderschulen wird investiert. Die neue Förderschule in Emmersweiler wird bis Anfang 2021 für rund 3,4 Millionen Euro fertig.