Flammen schlugen aus den Fenstern : Brand in Saarbrücken-Altenkessel: Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst

Altenkessel Sechs Hausbewohner, darunter auch ein Säugling, mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Zwei Katzen überlebten den Brand nicht.

Ein Wohnhausbrand hat in der Nacht zum Sonntag in Altenkessel einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst notwendig gemacht. Gegen 1:20 Uhr war über Notruf ein Feuer in einer Küche eines Zweifamilienhauses in der Johannesstraße mitgeteilt worden. Die Berufsfeuerwehr und mehrere Abschnitte der Freiwilligen Feuerwehr wurden alarmiert, darunter die Wehren aus Malstatt-Burbach, Gersweiler, Klarenthal und Altenkessel. Am Einsatzort bestätigte sich, was über Notruf gemeldet worden war. Im Erdgeschoss des Hauses brannte eine Küche, die Flammen schlugen aus den Fenstern, sechs Hausbewohner, darunter auch ein Säugling, mussten von der Feuerwehr gerettet und betreut werden, alle hatten das Gebäude aber selbst rechtzeitig verlassen.