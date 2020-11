Aktuelle Zahlen im Regionalverband : 29 neue Corona-Infizierte und zwei Todesfälle

Die Zahl der positiv getesteten Corona-Infizierten ist am Sonntag gesunken. Der Regionalverband meldet allerdings auch zwei Todesfälle. Foto: dpa/Britta Pedersen

Saarbrücken Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes hat am Sonntag 29 neue Coronafälle gemeldet. Das ist der niedrigste Wert seit drei Wochen. Doch am Samstag waren es 109 neue Infizierte. Die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner sank nur leicht auf 191,4.

Das Gesundheitsamt meldet zwei weitere Todesfälle. Am Samstag ist eine 68-jährige Patientin, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, verstorben. Bereits am Freitag starb ein 82-jähriger Covid-19-Patient. Das Durchschnittsalter der 119 Todesfälle – 63 Männer und 56 Frauen – liegt bei 80,7 Jahren.