Grenzübergang Goldene Bremm : Schwerer Unfall auf der A6: Lkw rast in zwei Autos - Ehepaar schwer verletzt

Schwerer Unfall auf der A6: Lkw rast in zwei Autos - Ehepaar schwer verletzt

Saarbrücken Bei einem schweren Unfall auf der A6 beim Grenzübergang Goldene Bremm sind fünf Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei gegenüber der SZ mitteilte, ist es am Sonntag, 8. November, zu einem schweren Unfall auf der A6 beim Grenzübergang Goldene Bremm gekommen. Ein Lkw fuhr im Bereich des Grenzübergangs in Fahrtrichtung Mannheim auf zwei Autos auf. Laut Polizei hätte der Verkehr gestockt. Bei dem Unfall wurde ein Ehepaar schwer verletzt, zwei Personen des anderen Pkws leicht verletzt. Als Ursache des Unfalls gab die Polizei Unachtsamkeit des Lkw-Fahrers an. Auch der Lkw-Fahrer wurde verletzt.