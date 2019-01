später lesen Konzert Konzert mit Ro Gebhardt FOTO: Ro Gebhardt FOTO: Ro Gebhardt Teilen

In der Konzert-Reihe im Schloss Saarbrücken spielen am Sonntag, 27. Januar, um 19.30 Uhr „Ro Gebhardt & Friends play Best of Latin-Music“. Ro Gebhardt, der sonst eher bekannt ist durch seine Groß-Projekte in Richtung Big-Band-Sound, Funk und Jazz mit und ohne Gesang oder einen seiner Solo-Auftritte, kommt diesmal im Latin-Quartett daher, wie der Veranstalter mitteilt. red