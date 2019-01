später lesen Dreiteilige Serie Das Gestalten mit Farben und Worten Teilen

Der Kultur- und Lesetreff in Saarbrücken-Brebach bietet ab kommenden Montag, 14. Januar, an drei Terminen jeweils von 14.30 bis 17 Uhr einen Workshop unter dem Motto „Gestalten mit Farben und Worten“ mit Schreib-Therapeutin Irmgard Brombacher-Sohnius an. red