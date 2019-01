(red) Der Malteser Hilfsdienst in Quierschied führt am Samstag, 26. Januar, von 9 Uhr bis 17 Uhr Uhr, für Führerscheinbewerber aller Klassen, die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Erste Hilfe Unterweisung durch. Der Lehrgang kostet 35 Euro. Anmeldung bei Stephan Wiegert, per Telefon unter (06872) 92 18 85 oder stephan.wiegert@malteser.org .

www.malteser-quierschied.de

(red) Der DRK Ortsverein Püttlingen ruft wieder alle gesunden Bürger ab 18 Jahren zum Blutspenden auf. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 17.Januar, 15.30 bis 19.30 Uhr, in der Peter-Wust-Schule (Eingang über den Schulhof Obere Markstraße – bitte Ausweis oder Führerschein mitbringen).

Info-Hotline: Tel. (08 00) 1 19 49 11.www.blutspendedienst-west.de

(red) Das Lebenscafé für Trauernde im Dekanat Saarbrücken ist am Donnerstag, 10. Januar, von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet. Das Café ist im Pfarrheim St. Paulus, Lebacher Straße 119 in Saarbrücken-Malstatt.

Weitere Infos bei Jennifer Jost, Pfarramt St. Eligius, Tel. (0681) 76203 oder Marita Rings-Kleer, Kath. Pfarramt St. Barbara, Tel. (06898) 93 50 54