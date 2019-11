Brandursache noch unklar : Brand in Barbarossa Bäckerei in Saarbrücken-Fechingen

Brand in Barbarossa Bäckerei in Saarbrücken-Fechingen

Fechingen Die Feuerwehr wurde am Mittwochmittag gegen 12 Uhr alarmiert. Die Ursache des Feuers ist bislang ungeklärt.

Die Feuerwehr rückt am Mittwoch, dem 6. November, zu einem Brand in der Barbarossa Bäckerei in der Provinzialstraße in Fechingen aus. Aus bislang unbekannter Ursache brach gegen 12.15 Uhr ein Brand in einem Abstellraum im Erdgeschoss hinter dem Gebäude aus, der Rauch breitete sich auch im Ladengeschäft aus.