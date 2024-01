„Völlig inakzeptabel“ SPD- und CDU-Fraktion fordern klare Abgrenzung gegenüber rechten Mitläufern bei Bauerndemo

Eine hupende Karawane aus Traktoren, Lkw, Autos, Motorrädern und Wohnmobilen zog am Montag, 8. Dezember, von der Saarbrücker Stadtautobahn in Richtung Schloss, vorbei am Landtag des Saarlandes. Weit über eine Stunde dauerte die Demonstration von Bauern und Spediteuren, die so ihre Wut über die geplanten Sparmaßnahmen in Richtung Berliner Ampelregierung zum Ausdruck brachten. Ähnliche Bilder zum Start der angekündigten Bauernproteste in dieser Woche gab es in zahlreichen deutschen Städten.