Polizeimeldung : Ursache für Feuer in Flüchtlingsunterkunft unklar

Bobenheim Nach einem Kellerbrand in einer Flüchtlingsunterkunft in Bobenheim sind die rund 60 Bewohner vorübergehend in einer Veranstaltungshalle untergebracht worden. Sperrmüll und alte Matratzen seien am Montagabend in Brand geraten und zügig gelöscht worden, wie die Feuerwehr am Dienstag berichtete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken