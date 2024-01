Regionaler Leitartikel Ganz ausweglos ist die kommunale Lage nicht

Meinung | Saarbrücken · Viele saarländische Kommunen stehen finanziell mit dem Rücken an der Wand. In den nächsten Jahren dürfte es noch schlimmer kommen. Das heißt aber nicht, dass die Städte und Gemeinde keine Mitschuld an ihrer Misere trifft.

Von Christoph Schreiner

09.01.2024 , 08:00 Uhr

Alleine der Sanierungsstau an den 160 Grundschulen, die in Trägerschaft saarländischer Kommunen sind, beläuft sich nach Berechnungen des Saarländischen Städte- und Gemeindetages auf 700 Millionen Euro. Foto: dpa/Britta Pedersen

Die Hackordnung in den Verteilungskämpfen ist klar. Sie geht von oben nach unten: Bund, Länder, Kreise, Kommunen. Bei Letzteren bleibt vieles hängen, was auf höherer Ebene verfügt und mit hohen Zusatzkosten verbunden ist. Die Letzten beißen die Hunde. Ein Teufelskreis?