Seit sechs Wochen geschlossen Nach Brand in Fechinger Netto-Markt – Wiedereröffnung könnte noch lange dauern

Nach dem schweren Brand in einer Netto-Filiale in Brebach-Fechingen (Regionalverband Saarbrücken) ist weiter völlig unklar, wann der Markt wieder öffnen wird. Das geht aus einer SZ-Anfrage bei Netto am Freitag, 23. Februar, hervor. Das Feuer brach am frühen Sonntagmorgen des 14. Januar aus und führte zu einem Großeinsatz der Feuerwehr.