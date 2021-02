Vorbeugung gegen Corona-Infektionen : Regionalverband empfängt Kunden nur mit Termin

Der Regionalverband empfiehlt, Behördenangelegenheiten wenn möglich am Telefon oder am Computer zu klären. Wer persönlich mit den Bediensteten sprechen will, benötigt einen Termin. Foto: BeckerBredel

Regionalverband Um Bürger und Personal vor einer Ansteckung mit Corona zu schützen, verstärkt der Regionalverband die Schutzmaßnahmen.

Die RV-Pressestelle weist darauf hin, dass die Verwaltung die Bürger- Anliegen möglichst per E-Mail, am Telefon oder postalisch regelt. Wer eine persönliche Vorsprache benötigt, muss einen Termin vereinbaren. Regionalverbandsdirektor Peter Gillo bittet jeden, erst einmal telefonisch zu klären, ob eine persönliche Vorsprache wirklich nötig ist. Der Dienstbetrieb sei vollständig gewährleistet.

Die Sachbearbeiter in den Ämtern sind dem RV zufolge unter ihren Rufnummern und E-Mail-Adressen zu den gewohnten Zeiten erreichbar. Der Haupteingang zum Gebäude am Eurobahnhof, in dem Jugend-, Sozial- sowie Ordnungsamt untergebracht sind, bleibt offen.

An einem Schalter beim Eingang ist die Scheckausgabe. Dort lassen sich auch Kundenanliegen klären. Bei vereinbarten Terminen oder in dringenden Angelegenheiten holt ein Mitarbeiter den Kunden am Eingang ab. Die Beratung ist in speziell vorbereiteten Büros mit Spuckschutz und regelmäßiger Lüftung. Auch der Haupteingang des Gesundheitsamtes bleibt geöffnet, um eine Vorsprache am Info-Schalter zu ermöglichen. Alle direkten Kundenkontakte sind aber ebenso nur mit einem vorher vereinbarten Termin möglich.