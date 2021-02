Covid-19 : Sieben Neuerkrankungen, drei Todesfälle im Regionalverband

Impfen rettet Leben! Wieder drei Menschen im Regionalverband Saarbrücken im Zusammenhang mit Corona verstorben. Foto: dpa/Friso Gentsch

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldet am Montag, Stand 16 Uhr, sieben neue Coronafälle. Darunter diesmal keine Fälle aus Senioreneinrichtungen. Die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner ist im Vergleich zum Vortag leicht auf 131,4 gesunken; eine Woche zuvor lag der Wert bei 140,2 und vor zwei Wochen bei 139,6. Dem Gesundheitsamt wurden auch drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet: Eine 69-jährige Patientin und ein 76-jähriger Patient sind am Montag verstorben, der Tod eines 91-jährigen Patienten am Freitag wurde nachgemeldet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marco Reuther

47 Personen wurden als geheilt aus der Quarantäne entlassen. Somit sind aktuell 605 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 343 in Saarbrücken, 113 in Völklingen, 35 in Quierschied, 25 in Riegelsberg, 21 in Püttlingen, 19 in Sulzbach, 15 in Heusweiler, 14 in Kleinblittersdorf sowie jeweils zehn in Großrosseln und in Friedrichsthal. Insgesamt liegen im Regionalverband nun seit Pandemiebeginn 10 097 bestätigte Fälle vor. Davon entfallen 5551 auf die Landeshauptstadt und 4546 auf die neun weiteren Städte und Gemeinden. Als genesen gelten 9113 Personen.