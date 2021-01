Covid-19 : Seit Beginn der Pandemie nun über 10 000 Corona-Erkrankte

Impfen rettet Leben. Im Regionalverband Saarbrücken wurde am Wochenende der 10 000. seit beginn der Pandemie Erkrankte registriert. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldete am Sonntag, Stand 16 Uhr, 37 neue Coronafälle, darunter drei Fälle aus verschiedenen Senioreneinrichtungen. Ein weiterer Todesfall kam am Sonntag nicht hinzu.

Am Samstag waren 63 neuen Fälle hinzugekommen, wobei auch die Marke von 10 000 seit Beginn der Pandemie registrierten Corona-Erkrankten im Regionalverband überschritten wurde. Zu drei der neuen Fälle vom Samstag war es in Senioreneinrichtungen gekommen, zudem waren am Samstag ein 72-jähriger und bereits am Freitag ein 81-jähriger Patient in Zusammenhang mit Corona verstorben.

Am Samstag wurden 50, am Sonntag 71 Personen aus der Quarantäne entlassen, somit waren am Sonntag 648 Menschen in den zehn Städten und Gemeinden des Regionalverbandes an Covid-19 erkrankt. Zudem ist an beiden Tagen der Inzidenzwert der in den jeweis vorangegangenen sieben Tagen gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner leicht gestiegen, er lag am Sonntag bei 133,6, was etwa dem Wert von vor einem Monat entspricht. Im Wochenvergleich ist der Inzidenzwert gesunken, denn am Sonntag vor einer Woche lag er bei 142,7. Vor zwei Wochen betrug der Inzidenzwert 143, vor drei Wochen 187,1, und vor vier Wochen 135,1.

Von den 648 aktuell erkrankten Personen leben 361 in Saarbrücken, 120 in Völklingen, 40 in Quierschied, 27 in Riegelsberg, 23 in Püttlingen, 22 in Sulzbach, 19 in Heusweiler, 14 in Kleinblittersdorf, zwölf in Großrosseln und zehn in Friedrichsthal.

Das Durchschnittsalter der insgesamt 376 Todesfälle im Regionalverband – 187 Männer und 189 Frauen – liegt bei 81,8 Jahren. Insgesamt liegen im Regionalverband nun 10 090 bestätigte Fälle vor, die seit Beginn der Pandemie positiv getestet wurden.