Ravanusaplatz ist für Parker wieder tabu

Das Parken auf dem Ravanusaplatz ist wieder verboten. Das teilt das Ordnungsamt mit. In den vergangenen Monaten wurden im Bereich der Sulzbachtalstraße Baumaßnahmen ausgeführt. Bedingt durch diese Bauarbeiten wurde das Parken auf dem Ravanusaplatz geduldet. Mit dem Ende der Bauphase in der Stadtmitte endet auch die Parkerlaubnis auf dem Ravanusaplatz. Es ist aber weiterhin erlaubt, kurzfristig zu den Marktzeiten auf dem Platz zu parken.

Die Große Dudweiler Karnevalsgesellschaft Grüne Nelke lädt am Sonntag, 7. Januar, ab 15.11 Uhr ins Bürgerhaus zu ihrem Neujahrsempfang ein. An diesem Tag wird auch der Orden für die Session 2017/2018 vorgestellt und den Akteuren überreicht. Der Kartenvorverkauf für die drei Gala-Kappensitzungen am 13. Januar, 20. Januar und 10. Feburar im Bürgerhaus läuft. Karten sind in Kleinbauers Backstube in der Hermann-Löhns-Straße 33 erhältlich. Das Sessionsmotto lautet „Dolce Nelke“ und führt die Besucher nach Italien, teilen die Fastnachter mit.

Bürgermeister Rolf Schultheis hat die Erfahrung gemacht, dass die Probleme vieler Bürger sich im Rahmen eines vertrauensvollen Gespräches oftmals einer schnellen wie auch sachgemäßen Lösung zuführen lassen. Deshalb gibt es regelmäßige Bürgersprechstunden in seinem Büro. Am Dienstag, 23. Januar, findet ab 14 Uhr die nächste Bürgersprechstunde statt. Terminabsprachen mit kurzem Hinweis auf das Thema können unter Telefon (0 68 97) 8 56 81 03 getroffen werden.