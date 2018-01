später lesen Sternenzauber Organisatoren mit Gewinnaktion zufrieden Teilen

Am Sternenzauber beteiligten sich mehr als 20 Sulzbacher Gewerbetreibende an der Gewinnaktion und schenkten ihren Kunden ein Los zur 5. Salzreise. Die große Zahl der Gewinnkarten aus Sulzbach und den umliegenden Gemeinden füllten die Losbox und zeigten das Interesse an solchen Initiativen des Einzelhandels. Die Aktion der Initiatoren in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt war ein Teil der neuen Imagekampange „Wir sind das Salz…“ und wird als Erfolg gewertet, heißt es aus der Geschäftswelt.