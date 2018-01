Gedächtnistraining beim Kneipp-Verein

Der Kneipp-Verein bietet einen Kurs Gedächtnistraining an. Der erste Termin im neuen Jahr ist am Dienstag, 9. Januar, von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Salzherrenhaus. Das meldet der Verein.

Kontakt unter Telefon (0 68 94) 58 08 88.

In der Einsegnungshalle auf dem Friedhof in Neuweiler wurde eine neue Eingangstür installiert. Es handelt sich um eine zweiflüglige Tür mit feststehenden Oberlichtern. Das Stück kostete rund 8500 Euro. Zudem wurde im Herbst in der Trauerhalle ein neuer Heizofen eingebaut. Die Stadt investierte nach eigenen Angaben fast 13 000 Euro.