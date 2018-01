Hier werden Sie Ihren Alten los!

Wohin mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum? Die Kommunen haben Sammelstellen oder die Abholung organisiert.

Am kommenden Dienstag, 9. Januar, erfolgt im Stadtgebiet von Friedrichsthal die Abfuhr von haushaltsüblichen Christ- und Weihnachtsbäumen aus Friedrichsthaler Haushalten kostenlos durch die Firma Paulus. Die Abfuhr erfolgt ab 7 Uhr. Die Bäume sollten am besten spätestens eine Stunde früher vor dem Hausgrundstück bereitgestellt werden. Der Christbaumschmuck ist zu entfernen. Einzelne Äste, Zweige oder sonstiges Grünzeug werden nicht mitgenommen. Eine nachträgliche Abholung durch den Baubetriebshof findet nicht statt. Bäume können aber am Freitag, 12. Januar, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr auf der Kompostierungsanlage in Spiesen-Elversberg angeliefert werden. Auch dann ist der Baumschmuck vollständig zu entfernen, wie die Stadtpressestelle mitteilt.

Noch bis zum 21. Januar können Weihnachtsbäume in der Gemeinde Quierschied an Sammelplätzen entsorgt werden. Die Sammelstellen in Quierschied: Königsberger Straße (ehemaliger Spielplatz), Bolzplatz Königsberger Straße, In der Humes (nähe Bushaltestelle), Spielplatz Wilhelmstraße oben, Grünanlage Josef-Haydn-Straße/Gemeinschaftsschule, Marinedenkmal, Juz/ Steinbergstraße, Parkplatz Lasbach, Grünfläche an der Gänsebrücke, Anlage am Denkmal, Parkplatz am Hang, Grünfläche Stiftstraße, Spielplatz Lerchenweg, Grünanlage Ecke Birken-/Drosselweg, Parkplatz Eichenweg, Grünfläche am Triebener Platz. Die Sammelstellen in Fischbach-Camphausen: Spielplatz Süd-Ost, Spielplatz Camphausen, Im Heiliggraben/Spielplatz, Grünfläche Schule Fischbach, Quierschieder Straße/Parkplatz Kita, Spielplatz Ringstraße, Einfahrt Waldparkanlage hinter Sparkasse, Einfahrt Waldparkanlage vor der Brücke, Quierschieder Straße. Die Sammelstellen in Göttelborn: Spielplatz Kettelerstraße, Spielplatz Goethestraße, Zur Martinshütte/Wendehammer Friedhof, Marktplatz, Josefstraße/ehemalige Feuerwehr. Die Gemeindeverwaltung bittet darum, die Weihnachtsbäume nur auf den dafür ausgewiesenen Sammelstellen zu entsorgen. Aus Gründen des Umweltschutzes müssen Weihnachtsschmuck und eventuell zum Transport benötigte Plastiktüten entfernt werden, weil die Bäume zu Kompost verarbeitet werden. Bei Rückfragen steht der Baubetriebshof unter Tel. (0 68 97) 96 12 71 zur Verfügung, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt.

Die in Sulzbach zu entsorgenden Weihnachtsbäume können bis Ende Januar kostenlos bei der Kompostierungsanlage in Altenwald abgegeben werden. Die Bäume müssen unverpackt und frei von Baumschmuck sein. Zusätzlich werden in den Stadtteilen zentrale Sammelstellen eingerichtet (Markierung und Hinweisschilder). Dort können die zu entsorgenden Bäume bis 10. Januar abgelegt werden. An allen Sammelstellen werden die Bäume am 11. Januar abgefahren. Die Sammelstellen in Sulzbach: Liebergallshaus (Wiese), Parkplatz Luisenstraße/Ecke Gärtnerstraße, Salmstraße/Ecke Parkplatz-Einfahrt, Wendehammer Tulpenweg (Wiese), Parkplatz Schnappacher Weg (Tennisplätze) und Parkplatz Rudolf-Malter-Straße. Die Sammelstellen in Hühnerfeld: Festplatz, Am Brünnchen/Wendehammer (neben Containerplatz). Die Sammelstellen in Brefeld: Buswendehammer; Schnappach: Festplatz; Altenwald: Marktplatz (neben der Treppe zur Grubenstraße), Parkplatz Friedhofs-/Richard-Eberle Straße. Die Sammelstellen in Neuweiler: Grünfläche gegenüber Vereinigte Volksbank (Verbindungstraße zwischen Hochstraße/Martin-Luther-Straße), Festplatz (Wiese), Dudweilerstraße/Ecke Buchenweg. Das meldet die Stadtpressestelle.

Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) der Landeshauptstadt holt von Montag, 8. Januar, bis Freitag, 12. Januar, sowie von Montag, 22. Januar, bis Freitag, 26. Januar, in Dudweiler kostenlos Weihnachtsbäume ab. Das teilt der ZKE mit. Wer den Service in Anspruch nehmen möchte, bringt seinen Baum abgeschmückt zu einem der Sammelplätze. Der ZKE betont, dass die Weihnachtsbäume ausschließlich von den ausgewiesenen Sammelplätzen abgeholt werden – und die verteilen sich wie folgt über die Stadtteile: In Scheidt sind Sammelstellen am Kirmesplatz Im Wiesental und am ehemaligen Bauhof im Hangweg. Zudem sammelt die Freiwillige Feuerwehr die Bäume am Samstag, 13. Januar, ab 8 Uhr am Straßenrand vor den Grundstücken ein. Auf dem Scheidterberg ist eine Sammelstelle am Spielplatz in der Straße Zum Grumbach. Zudem sammelt die Freiwillige Feuerwehr die Bäume am Samstag, 13. Januar, ab 8 Uhr am Straßenrand vor den Grundstücken ein. Auf der Schafbrücke sind Sammelstellen auf der Grünfläche an der Ecke Am Stahlhammer/Zum Eschberg und auf der Grünfläche an der Ecke Bahn- und Mittelstraße. Zudem sammelt die Freiwillige Feuerwehr die Bäume am Samstag, 13. Januar, ab 8 Uhr, am Straßenrand vor den Grundstücken ein.

Einen besonderen Service bietet die Freiwillige Jugendfeuerwehr an: In Dudweiler, Jägersfreude, Herrensohr und Schafbrücke holen Freiwillige Feuerwehrleute die Bäume am Samstag, 13. Januar, ab 8 Uhr am Straßenrand vor den Grundstücken ab. Weitere Infos zur Weihnachtsbaumentsorgung (inklusive einer Übersicht der Sammelstellen) gibt es beim städtischen Zentralen Kommunalen Entsorgungsbetrieb (ZKE) unter Telefon (06 81) 9 05 73 11.