Volles Programm im Juz

Das Jugendzentrum (Juz) in Fischbach startet mit einem umfangreichen Programm ins neue Jahr. Eingeladen sind Jugendliche aus Fischbach und Umgebung. Die Veranstaltungen sind kostenlos und es gibt dabei Preise zu gewinnen, wie die Gemeinde Quierschied dazu mitteilt.

Los geht’s am Freitag, 19. Januar, um 17 Uhr mit einem Fifa-Turnier (Playstation 4) auf einer großen Leinwand. Gespielt wird in Zweier-Teams. Auf die Gewinner warten Preise im Wert von 100 Euro.

Am Donnerstag, 25. Januar, folgt ab 18 Uhr ein weiteres Turnier, diesmal aber am Billardtisch. Hier spielt man Eins gegen Eines. Die Gewinner erhalten Preise im Gesamtwert von 50 Euro.

Mit dem Bus geht’s am Mittwoch, 31. Januar, zur Bowling-Bahn nach Güdingen. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Juz. Am Freitag, 9. Februar, steigt ab 19 Uhr die Juz-Party. Dabei gibt es Billard, Dart, Kicker und mehr, aber es geht vor allem um Musik. Details werden noch bekannt gegeben, teilt die Gemeinde mit. Das Juz ist in Fischbach in der Heusweilerstraße 45 im Erdgeschoss der Schule.

Weitere Informationen: Telefon (06 81) 7 60 43 84, E-Mail an sebastian.haas@juz-united.de