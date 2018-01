Kurs für Angehörige Demenzkranker

Neben dem richtigen Umgang mit Kranken lernen die Teilnehmer auch rechtliche Aspekte kennen.

Für Angehörige Demenzkranker bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zusammen mit der Knappschaft den Kurs „Pflege und Betreuung demenzkranker Menschen“ an. Der Kurs startet am Dienstag, 9. Januar, um 18 Uhr im DRK-Sozialzentrum Am Markt, Theodor-Storm Straße 7. Danach findet er dienstags und donnerstags statt. Insgesamt setzt sich der Kurs aus zehn Einzelmodulen mit einer Dauer von jeweils etwa zwei Stunden zusammen. Zu den einzelnen Modulen werden Experten als Referenten eingeladen.

Die Mehrzahl der bis zu 25 000 Menschen im Saarland, die an Demenz leiden, wird von ihren Angehörigen zu Hause gepflegt und betreut. Die Situation in der häuslichen Pflege und Betreuung ist jedoch oft schwierig: Es fehlen Informationen über Krankheit, Therapie und Unterstützungsmöglichkeiten. Die Betreuung ist emotional sehr belastend, teilt das DRK mit.

Inhalte des Kurses „Pflege und Betreuung demenzkranker Menschen“ sind Informationen über Krankheitsbild und therapeutische Möglichkeiten, rechtliche Aspekte wie Pflegeversicherung und Betreuungsrecht und der Umgang mit demenzkranken Menschen. Die emotionalen Belastungen werden ebenso thematisiert wie Möglichkeiten der Entlastung. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine zeitgleiche Betreuung der demenzkranken Menschen ist auf Anfrage möglich.

Um Anmeldung wird beim DRK-Landesverband Saarland unter Tel. (06 81) 5 00 42 55 oder (06 81) 5 00 42 48 gebeten. Weitere Informationen gibt es im Internet: