In den Fastnachtsferien die Finger rund gehen lassen: „Zwei Tage Intensivkurs für Tasteninstrumente“ bietet die Musikschule Püttlingen für Klavier und Keyboard an. Am Donnerstag und Freitag, 15./16. Februar, besteht die Möglichkeit, täglich jeweils für eine Stunde in kleinen Gruppen kostenfrei das Instrument kennenzulernen. Für Kinder und Jugendliche um 10 Uhr und für Erwachsene jeden Alters um 16 Uhr. Es ist nur eine vorherige Anmeldung im Sekretariat der Musikschule notwendig.