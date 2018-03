Obstbaum-Schnittkurs mit drei Experten

Der Obst- und Gartenbauverein Neuweiler bietet den Obstbaum-Besitzern wieder einen Baumschnitt-Lehrgang an. Hier zeigen drei versierte Baumwarte des Vereins, wie und wo man an zwei Bäumen im Garten von Ilona und Paul Jakobs (Michael-Blatter-Straße 40) den richtigen Schnitt ansetzen soll. Die Teilnahme ist kostenlos, alle bekommen einen Schnaps und eine Brezel, und zwar am Samstag, 17. März, ab 10 Uhr. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus.