Dienstleistungen des ZKE online bestellen

Wenn die Mülltonne zu groß oder zu klein ist, öfter geleert werden soll oder ein neues Gefäß benötigt wird, können Hauseigentümer und -verwalter unter www.zke-sb.de/tonnenbestand diesen selbst online anpassen.

Ist die Klärgrube bald voll oder soll sie vor der Kurzschließung das letzte Mal entleert werden? Hauseigentümer haben die Möglichkeit, unter www.zke-sb.de/klaergrube rund um die Uhr bequem und schnell einen Leerungstermin anzufordern. Unter www.zke-sb.de/bescheid haben Hauseigentümer und -verwalter jederzeit Zugriff auf ihren Gebührenbescheid für Abfall, Abwasser und Stadtreinigung. Unter www.zke-sb.de/gewichtsinfo können sich Hauseigentümer über das Müllgewicht auf ihrem Anwesen informieren. Einen individuellen Jahreskalender mit den Entsorgungsterminen für ihre Straße können Bürgerinnen und Bürger kostenlos unter www.zke-sb.de/termine herunterladen. Eine automatische Erinnerungs-Funktion an die Abfuhrtermine per E-Mail bietet der Entsorgungsbetrieb unter www.zke-sb.de/mail an. Der kostenlose Service informiert zudem über Terminverschiebungen, die durch Feiertage entstehen. Unter www.zke-sb.de/muellgebuehren ist es außerdem möglich, mit nur wenigen Klicks die individuellen Müllgebühren für die Rest- und Biomülltonne zu berechnen.

Wer nicht weiß, wohin mit seinem Müll, findet unter www.zke-sb.de/sortierhilfe die passende Entsorgungsmöglichkeit.

Unter www.zke-sb.de/ausschreibungen können alle Interessierten die ZKE-Ausschreibungen über Liefer- und Bauleistungen ansehen und herunterladen sowie am elektronischen Ausschreibungsverfahren teilnehmen. Auf dem kostenlosen und nicht-kommerziellen Tausch- und Verschenkmarkt des ZKE unter www.zke-sb.de/tauschmarkt finden Bürgerinnen und Bürger Abnehmer für Dinge, die sie gerne loswerden möchten, die aber zu schade für den Müll sind.