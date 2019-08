Eine Stadt in Stein geschlagen : Nur ein Umzug rettete Saarbrücken

Info

Die Geschichten auf dieser Seite sind gekürzte Versionen aus dem Buch „Saarbrücker Geheimnisse – Spannendes aus dem Herzen des Saarlands mit Kennern der Stadtgeschichte“. Es ist im Verlag Bast Medien in Kooperation mit der Saarbrücker Zeitung erschienen, hat 192 Seiten, kostet 19,90 Euro (ISBN: 978-3-946581-57-4) und ist erhältlich in den Geschäftsstellen der Saarbrücker Zeitung, in Buchhandlungen und im Internet.

www.bast-medien.de