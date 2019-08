Reise-Erlebnis : Plötzlich gefangen auf der Rudelsburg

Saarbrücken Annelie und Hartwig Cremers aus Saarbrücken machten kurz nach der Wende eine Tour nach Ostdeutschland und vergaßen die Zeit.

Eines späten Nachmittages erreichten sie die Rudelsburg oberhalb der Saale in Sachsen-Anhalt. Dicke Mauern umfassten ein schweres Eisengittertor, dahinter ein lauschiger Burghof mit hohen Bäumen, in deren Schatten aber leider schon alle Tische der Burgwirtschaft besetzt waren. Ein Kellner eilte mit riesigem Tablett zwischen den vielen Gästen hin und her. Also entschlossen sich die Cremers, zunächst den 20 Meter hohen Burgfried zu erklimmen, um die Aussicht zu genießen. Den Eintritt von 20 Pfennig pro Person bezahlt, stiegen sie die schmale Wendeltreppe hoch und machten etwa in der Mitte Halt, um die dort ausgestellten Fotos und Fundstücke zu begutachten. Schließlich oben angekommen verzauberte sie das Panorama der hügeligen Waldlandschaft so sehr, dass sie die Zeit vergaßen. Längst war die Familie mit zwei lebhaften Kindern, die mit ihnen gleichzeitig oben waren, verschwunden, als sie wieder nach unten stiegen. Auch der Burghof war völlig verwaist, alles aufgeräumt, die Gaststätte hatte geschlossen. „Schade, keinen Kaffee mehr“, sagten die zwei zu sich und wollten das Gelände verlassen. Aber das war gar nicht möglich: Das große Tor war verriegelt, kein Mensch mehr zu sehen, auch nicht auf dem Burgvorplatz. „Außer unserem Wagen stand da jetzt nur noch ein einziger Trabi, leer“, sagt Annelie Cremers.