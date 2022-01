Entscheidung im Bezirksrat Mitte gefallen : Ende der Neikesstraße in Saarbrücken besiegelt: So soll sie demnächst heißen

Ende der Neikesstraße in Saarbrücken besiegelt: So soll sie demnächst heißen

Saarbrücken Die Neikesstraße in Saarbrücken wird umbenannt. Das hat der Bezirksrat Mitte am Donnerstag beschlossen. Im vergangenen Mai war bereits ein Beschluss zur gleichnamigen Sporthalle gefallen.

Der Name des ehemaligen Oberbürgermeisters von Saarbrücken Hans Neikes (1881-1954) verschwindet endgültig aus dem Stadtbild. Der Bezirksrat Mitte hat nach Auskunft der Landeshauptstadt Saarbrücken die Umbenennung der Neikesstraße in der Innenstadt einstimmig beschlossen.

Die Umbenennung der Straße wurde von der Straßennamenskommission des Bezirksrats Mitte dringend empfohlen. Hans Neikes habe sich seinerzeit in den Dienst der NS-Diktatur gestellt. Er sei ein Vertreter des „vorauseilenden Gehorsams“ gewesen sein, mit dem er sich den NS-Machthabern „anbiederte“. Beispiele dafür seien die Umbenennung der Bahnhofstraße in Adolf-Hitler-Straße und das Aufstellen einer Adolf-Hitler-Büste im Rathaus vor 1935. In Berlin soll Neikes zudem in Planungen eingebunden gewesen sein, Juden zwangsweise aus ihren Wohnungen zu vertreiben.