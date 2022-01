Internationaler Fahndungserfolg : Mit zahlreichen Haftbefehlen gesucht: Französische Polizei übergibt Straftäter an Kollegen im Saarland

Mit zahlreichen Haftbefehlen gesucht: Französische Polizei übergibt Straftäter an Kollegen im Saarland

Saarbrücken Polizisten attackiert, Papiere verfälscht und sonstige Straftaten: Darum wurden zwei Männer gesucht. Jetzt schnappte die Falle zu. Und so geht es jetzt mit den beiden weiter.

Die französische Polizei hat zwei Männer festgenommen, nach denen international gefahndet worden war. Jetzt sind sie den deutschen Behörden überstellt. Die beiden sitzen hinter Gitter. Ihnen werden schwere Vorwürfe gemacht, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Sonntag, 23. Januar, berichtet.

Demnach hatten die Beamten des Nachbarlandes bereits am Freitag die Gesuchten den Kollegen im Saarland übergeben. Gegen sie war mit acht Haftbefehlen gesucht worden.

So soll der 24-Jährige unter anderem Polizisten angegriffen haben. Zudem hielt sich der Nigerianer unerlaubt in der Europäischen Union (EU) auf. Dazu habe er Schindluder mit Ausweispapieren getrieben. Die nächsten 150 Tage sitzt er nun in Ottweiler hinter Gittern.