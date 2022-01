Freizeitangebote : Mit Spaß und ohne Barrieren durchs Jahr

Saarbrücken Ein Programm für Menschen mit und ohne Behinderung bietet das gemeinnützige Unternehmen Miteinander Leben Lernen.

Inklusive Ferienfahrten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Abenteuer- und Erlebnistouren, Städtereisen, wöchentliche Mitmachangebote von Klettern über Kochen und Zumba bis hin zu Kreativnachmittagen: All das bietet das gemeinnützige Unternehmen Miteinander Leben Lernen auch 2022 an. Schon für die Jüngsten(ab fünf Jahren) gibt es mit den Bewegungsabenteuern im neuen inklusiven MLL-Jugendzentrum Am Homburg ein erlebnispädagogisches Sport- und Spieleangebot. Die Älteren dürfen sich auch in diesem Jahr auf Aktionen rund um den Stammtisch freuen. Ein Highlight soll 2022 die neue Unternehmungsreihe „Immer wieder sonntags – unterwegs mit Freund*innen“ sein. Die Erlebnisse reichen von einer Draisinenfahrt über Ausflüge durch die Region bis hin zu Museums- oder Schwimmmbadbesuchen.