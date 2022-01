Fahndung nach Flüchtigem erfolgreich : Unfall mit Fahrerflucht in Saarbrücken-Burbach – eine Verletzte und 20 000 Euro Schaden

Saarbrücken-Burbach Bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am frühen Sonntagmorgen in Saarbrücken-Burbach wurde eine Frau aus Heusweiler verletzt. Der flüchtige Fahrer konnte von der Polizei allerdings gefasst werden – und war alles andere als in fahrtüchtigem Zustand.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am frühen Sonntagmorgen in Saarbrücken-Burbach gekommen. Dabei versuchte ein Beteiligter zu flüchten.

Der Unfall ereignete sich gegen 5.40 Uhr im Kreuzungsbereich der St. Johanner Straße, der Ludwigstraße und der Stromstraße in Saarbrücken-Burbach. Bei der Kollision zweier Pkw wurde eine 31-Jährige aus Heusweiler leicht verletzt. Der zweite Unfallbeteiligte, ein 27-Jähriger aus Burbach, versuchte nach dem Unfall zu flüchten.

Aufgrund von Zeugenangaben und der vor Ort begonnenen Ermittlungen konnten die später eintreffenden Polizeibeamten den 27-Jährigen allerdings in seiner nahegelegenen Wohnung ausfindig machen. Wie die Polizei berichtet, stand der 27-Jährige unter alkoholischer Beeinflussung und war darüber hinaus nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.