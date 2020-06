Bauprojekte in Dudweiler : Linke hat Bedenken bei Bauprojekt Am Anger

Saarbrücken Zur geplanten Wohnbebauung Am Anger in Dudweiler meldet nun auch die Partei Die Linke Bedenken an. Auch habe der Bezirksrat dem Bauvorhaben nicht zugestimmt.

Die Linke-Bezirksratsfraktion hat sich gemeinsam mit der Stadtratsfraktion Anfang Juni in Dudweiler getroffen und über wichtige Bauprojekte in dem Stadtbezirk gesprochen. Der Rundgang begann am Hotel Seewald in der Beethovenstraße, das gern erweitern möchte. Hier legt die Linke Wert darauf, dass sich das Hotel in die Umgebung einpasst.

Bei der Wohnbebauung Am Anger, ein grüner Fleck in der Mitte von Dudweiler, habe die Gesellschaft GIU die Fläche an einen Investor verkauft. Der habe das Projekt am 4. Juni im Bezirksrat Dudweiler vorgestellt. Die Linke betont, dass der Bezirksrat dem Projekt nicht zugestimmt habe, denn es habe keine Abstimmung gegeben. Die Linke in Dudweiler sehe das Projekt kritisch. „Der Stadtratsbeschluss für bezahlbaren Wohnraum wird hier nicht angewendet. Die verbleibende öffentliche Grünfläche wird ein enger Schlauch werden, auch bei offener Bauweise, diese ist dann ja Privatbesitz“, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei der Bebauung „Rathaus-Block“ bleibe abzuwarten, was das Ergebnis der Bürgerbeteiligung sein wird und wie dieses Ergebnis berücksichtigt wird.