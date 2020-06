Wehrden Der TTC Wehrden hat keine Spieler mehr. Der Club meldet trotzdem für die Tischtennis-Regionalliga. Denn er will sein Startrecht an die TSG Kaiserslautern II übertragen. Dorthin wechselt der Sohn des Vorsitzenden.

Der Aderlass beim TTC Wehrden begann mit Arnoldas Domeika und Lukas Kurfer. Kurfer macht in München eine Ausbildung zum Physiotherapeuten und wird sich dem bayrischen Regionalligisten TSV Gräfelding anschließen. Arnoldas Domeika wird in seine Heimat Litauen zurückkehren. Es folgten weitere Abgänge: Oleksii Rybka wechselt zum TTC Altena in die Regionalliga West, Christopher Simonis zu den TTF Frankenthal in die Oberliga Südwest. Shayan Siraj verlässt den TTC Wehrden mit unbekanntem Ziel. Und Karlheinz Beckers Sohn Jan-Philip schließt dem der TSG Kaiserslautern II in der Oberliga Südwest an.