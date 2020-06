Schlaganfall-Station : Auszeichnung für Winterberg-Klinik

Saarbrücken Das Klinikum Saarbrücken erfüllt seit Jahren besondere Anforderungen bei der Behandlung von Schlaganfall-Patienten. Nun erhielt das Krankenhaus eine weitere Auszeichnung.

Die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) zertifiziert Stationen in Krankenhäusern als Stroke Unit, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. „Unter anderem müssen bestimmte medizinische Geräte da sein. Außerdem müssen den Patienten neben Ärzten und Pflegern auch Ergotherapeuten, Logopäden und Physiotherapeuten zur Verfügung stehen – und das jeden Tag, auch an Feiertagen“, sagt Dr. Andreas Binder, Chefarzt an der Klinik für Neurologie auf dem Winterberg.