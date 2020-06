Kostenpflichtiger Inhalt: Regionalverband : Keine neue Corona-Infektion

Regionalverband Gestern, Dienstag, 16. Juni, meldete das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) keine neue Corona-Infektion, keinen weiteren Todesfall und keine Person, die ihre Quarantäne beenden durfte. Also blieben die Zahlen vom Montag unverändert: 1204 Infektionen (Stand 16. Juni, 17 Uhr), 670 in Saarbrücken, 534 in den neun Umlandgemeinden.