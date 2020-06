Saarbrücken Die virtuelle Fête de la Musique der Stadtverwaltung steigt am Samstag, 20. Juni. Musikerinnen und Musiker, die mitmachen wollen, haben noch bis Donnerstag, 17. Juni, Zeit, um sich dafür anzumelden – und zwar auf er Internetseite www.saarbruecken.de/fete.

Die virtuelle Fête de la Musique ist gedacht als Ersatz für die sonst übliche jährliche Fête, die wegen Corona abgesagt werden musste. Die virtuelle Fête soll aus Live-Konzerten bestehen, die aus dem Proberaum, dem Wohnzimmer, dem Garten oder vom Balkon übertragen werden. Die Beiträge werden am Samstag, 20. Juni, auf einer Plattform und zu einer Uhrzeit ihrer Wahl per Live-Stream im Internet gezeigt. Die Künstler sind frei in der Gestaltung ihrer Auftritte, auch die Dauer können sie selbst bestimmen. Wer will, kann auch eine bereits vorliegende Aufzeichnung an die Organisatoren der Fête schicken.