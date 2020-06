Dudweiler Mit zwei Anträgen hat sich die Partei Die Linke im Bezirksrat Dudweiler für Soziales und Bildung eingesetzt. Bereits im November 2017 hatte das Gremium die Verwaltung mit der Prüfung beauftragt, ob es in dem Stadtbezirk geeignete Räume für eine Tafel gebe.

Ebenfalls einstimmig wurde der Auftrag an die Verwaltung weitergeben, nach einem geeigneten Standort für einen öffentlichen Bücherschrank zu suchen. Einige Standorte mit umfunktionierten Telefonzellen wie am Schloss in Saarbrücken oder in Scheidt unterhalb des Schwarzenberges gebe es bereits. „Viele Bürger sind begeistert von den Telefonzellen“, wie Gabriele Ungers erklärte. Dort kann man sich ein Buch kostenlos herausnehmen und dafür auch eins hineinstellen. SPD-Fraktionsvorsitzender Martin Kerz gab zu bedenken: „Unsere Fraktion begrüßt die Aktion an sich. Wir sehen jedoch einen erheblichen Betreuungsbedarf.“ Es dürfe nicht so enden, dass sich beispielsweise Mitarbeiter der vorgeschlagenen Standorte Rathaus oder Gemeinwesenarbeit am Ende darum kümmern müssten. Gabriele Ungers schlug unter anderem deswegen vor, dass sich Mitglieder ihrer Partei mit an der Pflege der Standorte beteiligen würden.